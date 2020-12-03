В Бурятии пассажир пострадал из-за водителя, отвлёкшегося на телефон

У виновника аварии изъяли автомобиль



Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в ДТП, в котором пострадал человек.



Водитель во время движения отвлёкся на мобильный телефон. В результате он выехал на полосу встречного движения и врезался в машину. Пассажиру встречного транспорта был причинён тяжкий вред здоровью.



Гусиноозёрский межрайонный суд назначил виновному наказание в виде года ограничения свободы.



- Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в размере 350 тысяч рублей. В счёт удовлетворения гражданского иска взыскание обращено на арестованное имущество осуждённого – автомобиль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу.

