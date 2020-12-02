Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры

Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла



30 ноября в полицию Октябрьского района с заявлением о краже телевизора из квартиры обратилась 39-летняя улан-удэнка.



Женщина выставила объявление о сдаче квартиры на популярном сайте. Приехавшему мужчине сразу понравилось жилище, и он оплатил арендную плату за месяц вперед. Однако, когда подошел очередной срок платёжа, он стал скрываться и выключил телефон. Паспортных данных квартиросъёмщика женщина не записала.



Приехав в квартиру, хозяйка поняла, что мужчина съехал: в жилище она не обнаружила ни вещей жильца, ни телевизора стоимостью 18 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого.



Мужчина рассказал следователю, что телевизор он продал, а деньги потратил. Отметим, что ранее он не судим, официально трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.



