Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла
30 ноября в полицию Октябрьского района с заявлением о краже телевизора из квартиры обратилась 39-летняя улан-удэнка.
Женщина выставила объявление о сдаче квартиры на популярном сайте. Приехавшему мужчине сразу понравилось жилище, и он оплатил арендную плату за месяц вперед. Однако, когда подошел очередной срок платёжа, он стал скрываться и выключил телефон. Паспортных данных квартиросъёмщика женщина не записала.
Приехав в квартиру, хозяйка поняла, что мужчина съехал: в жилище она не обнаружила ни вещей жильца, ни телевизора стоимостью 18 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого.
Мужчина рассказал следователю, что телевизор он продал, а деньги потратил. Отметим, что ранее он не судим, официально трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Происшествия, Фото:
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