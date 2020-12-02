 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры

Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла

30 ноября в полицию Октябрьского района с заявлением о краже телевизора из квартиры обратилась 39-летняя улан-удэнка.

Женщина выставила объявление о сдаче квартиры на популярном сайте. Приехавшему мужчине сразу понравилось жилище, и он оплатил арендную плату за месяц вперед. Однако, когда подошел очередной срок платёжа, он стал скрываться и выключил телефон. Паспортных данных квартиросъёмщика женщина не записала.

Приехав в квартиру, хозяйка поняла, что мужчина съехал: в жилище она не обнаружила ни вещей жильца, ни телевизора стоимостью 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего подозреваемого.

Мужчина рассказал следователю, что телевизор он продал, а деньги потратил. Отметим, что ранее он не судим, официально трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Происшествия, 02.12.2020
Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла
В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног
В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног
Происшествия, 02.12.2020
Мужчины едва не подрались в подъезде
Жительницу Иркутской области мошенники обманули от имени её друга
Жительницу Иркутской области мошенники обманули от имени её друга
Происшествия, 02.12.2020
Девушка сперва дала номер карты, а затем позвонила другу
Север Бурятии «тряхнуло»
Север Бурятии «тряхнуло»
Происшествия, 02.12.2020
Подземные толчки были слабыми
Житель Бурятии застрелил мужчину в голову
Житель Бурятии застрелил мужчину в голову
Происшествия, 02.12.2020
Молодой человек приехал за облепихой, а в итоге совершил убийство
Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
Происшествия, 02.12.2020
С начала года произошло семь ДТП с участием трамваев
Учительница из Иркутска отдала мошенникам 2,5 млн рублей
Учительница из Иркутска отдала мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 02.12.2020
Учительница хотела заработать на бирже
У жителя Бурятии украли надувные матрас и лодку
У жителя Бурятии украли надувные матрас и лодку
Происшествия, 02.12.2020
В Кабанском районе раскрыта квартирная кража у пенсионера
В Бурятии поймали 21-летнюю угонщицу
В Бурятии поймали 21-летнюю угонщицу
Происшествия, 02.12.2020
Девушка поехала на угнанном авто от Байкала до Улан-Удэ
В Бурятии река разлилась на дорогу
В Бурятии река разлилась на дорогу
Происшествия, 02.12.2020
Проблема коснулась жителей Мантурихи
В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги
В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги
Происшествия, 02.12.2020
Судебные заседания в отношении бывшего пристава переносились девять раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^