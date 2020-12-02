В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног

Мужчины едва не подрались в подъезде



1 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 38-летнего мужчины о краже его телефона малознакомым гражданином.



Мужчина познакомился с прохожим на улице, а после распивал спиртное у него в подъезде. Там у мужчин возник в конфликт, в результате которого улан-удэнец был вынужден поспешно покинуть место посиделок. Уже позже он обнаружил отсутствие гаджета и из кафе позвонил в полицию.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 21-летнего молодого человека. Он рассказал, что в перепалке сбил с ног собутыльника. Последний испугавшись, что его сейчас побьют, убежал, оставив в подъезде выпавший из кармана мобильный.



Обидчик, в свою очередь, устройство подобрал и планировал продать.



Ранее житель Улан-Удэ уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. И очередное преступление он совершил, будучи условно осуждённым за квартирную кражу.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.



