Мужчины едва не подрались в подъезде
1 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 38-летнего мужчины о краже его телефона малознакомым гражданином.
Мужчина познакомился с прохожим на улице, а после распивал спиртное у него в подъезде. Там у мужчин возник в конфликт, в результате которого улан-удэнец был вынужден поспешно покинуть место посиделок. Уже позже он обнаружил отсутствие гаджета и из кафе позвонил в полицию.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 21-летнего молодого человека. Он рассказал, что в перепалке сбил с ног собутыльника. Последний испугавшись, что его сейчас побьют, убежал, оставив в подъезде выпавший из кармана мобильный.
Обидчик, в свою очередь, устройство подобрал и планировал продать.
Ранее житель Улан-Удэ уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. И очередное преступление он совершил, будучи условно осуждённым за квартирную кражу.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног
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