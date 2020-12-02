Девушка сперва дала номер карты, а затем позвонила другу
В дежурную часть полиции обратилась 20-летняя местная жительница Усть-Кута. Мошенники похитили с её банковской карты свыше 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В социальной сети девушке пришло сообщение от её знакомого. Он просил отправить номер банковской карты, для того чтобы он перевел туда свои деньги для сохранения. Девушка отправила в сообщении номер своей банковской карты, и ей на телефон пришло сообщение с кодом. Данный код знакомый девушки попросил отправить в сообщении, что она и сделала. После чего с её счета списались четыре тысячи рублей.
В этот же день девушка позвонила своему знакомому. Мужчина пояснил, что деньги он не списывал и номер её банковской карты не просил. После чего девушка позвонила в банк, где ей пояснили, что её банковская карта заблокирована и поставлена на перевыпуск.
В ноябре девушка пришла в отделение банка, для получения новой банковской карты, где от специалиста банка узнала, что денег на карте нет, хотя должна была поступить на карту заработная плата. Мошенники списали с её счета 36299 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Жительницу Иркутской области мошенники обманули от имени её друга
Происшествия, Фото:
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