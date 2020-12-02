Подземные толчки были слабыми
Сегодня в 37 километрах юго-восточнее посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
До этого землетрясение было зафиксировано в Окинском районе Бурятии 15 ноября.
Север Бурятии «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
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