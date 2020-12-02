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Житель Бурятии застрелил мужчину в голову

Житель Бурятии застрелил мужчину в голову
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии

Молодой человек приехал за облепихой, а в итоге совершил убийство 

В Селенгинском районе задержан 26-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Убийство произошло ночью 1 декабря 2020 года, в жилой постройке на животноводческой стоянке, возле села Гусиное Озеро.

По данным следствия, вечером 30 ноября молодой человек вместе с подругой приехал на животноводческую стоянку, где работали его знакомые. В окрестностях он намеревался собирать облепиху, однако после приезда стал распивать спиртные напитки с работниками фермы.

Около полуночи во время застолья молодой человек из-за незначительного повода поссорился и подрался с одним из собутыльников. После вышел на улицу и в одиночестве продолжил употреблять спиртное. Через некоторое время, будучи пьяным, он решил разобраться со своим противником. С собой он привёз охотничье двуствольное ружье, которое давно нашел в лесу. Взяв его и зарядив патронами, парень ворвался в дом, где находились собутыльники, и выстрелил в голову работнику фермы, с которым недавно дрался. От полученных повреждений, потерпевший скончался на месте.

Молодой человек бросил оружие и скрылся со стоянки, однако вскоре был найден и задержан в своем доме.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство
 
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