Житель Бурятии застрелил мужчину в голову

Молодой человек приехал за облепихой, а в итоге совершил убийство

В Селенгинском районе задержан 26-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Убийство произошло ночью 1 декабря 2020 года, в жилой постройке на животноводческой стоянке, возле села Гусиное Озеро.По данным следствия, вечером 30 ноября молодой человек вместе с подругой приехал на животноводческую стоянку, где работали его знакомые. В окрестностях он намеревался собирать облепиху, однако после приезда стал распивать спиртные напитки с работниками фермы.Около полуночи во время застолья молодой человек из-за незначительного повода поссорился и подрался с одним из собутыльников. После вышел на улицу и в одиночестве продолжил употреблять спиртное. Через некоторое время, будучи пьяным, он решил разобраться со своим противником. С собой он привёз охотничье двуствольное ружье, которое давно нашел в лесу. Взяв его и зарядив патронами, парень ворвался в дом, где находились собутыльники, и выстрелил в голову работнику фермы, с которым недавно дрался. От полученных повреждений, потерпевший скончался на месте.Молодой человек бросил оружие и скрылся со стоянки, однако вскоре был найден и задержан в своем доме.Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.