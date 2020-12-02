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Иркутяне воровали игровые диски из магазинов техники

Иркутяне воровали игровые диски из магазинов техники
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Действия воров сняли камеры

Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодых людей, которые совершили ряд краж. Приезжая из Иркутск в Ангарск, друзья направлялись в магазины бытовой техники «Эльдорадо», «ДНС», «М.Видео», откуда украли игровые диски и игровую консоль.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре удалось задержать преступников в кратчайшие сроки.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.

При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств: раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлению.

Приговором суда двум парням назначено условное наказание.

При назначении наказания 35-летнему мужчине суд учитывал наличие обстоятельства, отягчающее наказание: рецидив преступления. Ранее иркутянин был судим за кражи. В исправительной колонии строгого режима он проведёт три года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Ангарском городском суде.


кража
 
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