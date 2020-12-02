Иркутяне воровали игровые диски из магазинов техники

Действия воров сняли камеры



Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодых людей, которые совершили ряд краж. Приезжая из Иркутск в Ангарск, друзья направлялись в магазины бытовой техники «Эльдорадо», «ДНС», «М.Видео», откуда украли игровые диски и игровую консоль.



Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре удалось задержать преступников в кратчайшие сроки.



В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.



При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств: раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлению.



Приговором суда двум парням назначено условное наказание.



При назначении наказания 35-летнему мужчине суд учитывал наличие обстоятельства, отягчающее наказание: рецидив преступления. Ранее иркутянин был судим за кражи. В исправительной колонии строгого режима он проведёт три года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Ангарском городском суде.





