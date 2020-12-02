Действия воров сняли камеры
Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодых людей, которые совершили ряд краж. Приезжая из Иркутск в Ангарск, друзья направлялись в магазины бытовой техники «Эльдорадо», «ДНС», «М.Видео», откуда украли игровые диски и игровую консоль.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре удалось задержать преступников в кратчайшие сроки.
В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.
При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств: раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлению.
Приговором суда двум парням назначено условное наказание.
При назначении наказания 35-летнему мужчине суд учитывал наличие обстоятельства, отягчающее наказание: рецидив преступления. Ранее иркутянин был судим за кражи. В исправительной колонии строгого режима он проведёт три года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Ангарском городском суде.
Иркутяне воровали игровые диски из магазинов техники
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала года произошло семь ДТП с участием трамваев
Учительница хотела заработать на бирже
В Кабанском районе раскрыта квартирная кража у пенсионера
Всё произошло, пока попутчики обедали
Девушка поехала на угнанном авто от Байкала до Улан-Удэ
Пожар произошёл ночью
Проблема коснулась жителей Мантурихи
Судебные заседания в отношении бывшего пристава переносились девять раз
Мужчина отсудил деньги за лечение в Крыму
В каждой из аварий участниками стали четыре автомобиля
Он передал полицейским 150 тысяч рублей от родственников фигуранта уголовного дела
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
Мемориал открыли день годовщины трагедии
Водитель и пассажир смогли выбраться
Грабёж произошёл поздним вечером