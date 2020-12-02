Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай

С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано семь ДТП с участием трамваев, в результате которых два человека получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
- Уважаемые водители, будьте внимательны при пересечении трамвайных путей. Соблюдайте ПДД, - призывают автоинспекторы.
Госавтоинспекция опубликовала видео, на котором автомобилист врезается на перекрёстке в едущий трамвай.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью в Улан-Удэ отмечался всплеск ДТП с трамваями. 28 октября 2019-го в аварии с вагоном пострадал 10-летний мальчик. 24 октября на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду».
24 октября на улице Лебедева под трамвай попал 51-летний мужчина. В этом случае была однозначно вина пешехода.
Ещё один наезд произошёл 10 октября на пересечении Гагарина и Юных коммунаров. Под трамвая попала женщина-пешеход, которая шла, не глядя по сторонам.
Самое резонансное ДТП произошло 14 октября на трамвайной остановке «Республиканская больница». Водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке. Мужчина и женщина скончались от полученных травм.
20 сентября трамвай разрезал пешехода. Голова и туловище лежали отдельно.