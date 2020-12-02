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Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай

Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
Происшествия, 
С начала года произошло семь ДТП с участием трамваев

С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано семь ДТП с участием трамваев, в результате которых два человека получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

- Уважаемые водители, будьте внимательны при пересечении трамвайных путей. Соблюдайте ПДД, - призывают автоинспекторы.

Госавтоинспекция опубликовала видео, на котором автомобилист врезается на перекрёстке в едущий трамвай. 



Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью в Улан-Удэ отмечался всплеск ДТП с трамваями. 28 октября 2019-го в аварии с вагоном пострадал 10-летний мальчик. 24 октября на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду»

24 октября на улице Лебедева под трамвай попал 51-летний мужчина. В этом случае была однозначно вина пешехода. 

Ещё один наезд произошёл 10 октября на пересечении Гагарина и Юных коммунаров. Под трамвая попала женщина-пешеход, которая шла, не глядя по сторонам. 

Самое резонансное ДТП произошло 14 октября на трамвайной остановке «Республиканская больница». Водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке. Мужчина и женщина скончались от полученных травм.

20 сентября трамвай разрезал пешехода. Голова и туловище лежали отдельно. 

ДТП трамвай
 
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