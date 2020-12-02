Видео: В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай





С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано семь ДТП с участием трамваев, в результате которых два человека получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.- Уважаемые водители, будьте внимательны при пересечении трамвайных путей. Соблюдайте ПДД, - призывают автоинспекторы.Госавтоинспекция опубликовала видео, на котором автомобилист врезается на перекрёстке в едущий трамвай.