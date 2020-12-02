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Учительница из Иркутска отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Учительница из Иркутска отдала мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Учительница хотела заработать на бирже

Накануне в полицию обратились 18 жителей Иркутской области, ставшие жертвами мошенников.Половина потерпевших проживают в Иркутске и Иркутском районе.

Среди них учитель средней школы, которая перевела неизвестным 2,5 млн рублей, чтобы заработать на бирже.

Владелец кофейни заплатил мошеннику, сообщившему, что к нему едут специалисты «санэпидемстанции», поэтому для проверяющих нужно приобрести цветы.

Студент нархоза перевёл 147 тысяч рублей после того как по телефону узнал, что неизвестные пытаются оформить на него кредит.

66-летняя пенсионерка отдала 126 тысяч рублей человеку, с которым переписывалась на сайте знакомств. Мужчина назвался благотворителем из Америки и направил ей посылку из Германии. Для получения подарка следовало произвести серию платежей.

По предварительным оценкам, совокупный ущерб, причиненный этим людям, превышает 3,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция предупреждает: мошенники активизируются в предпраздничный период.

мошенничество
 
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