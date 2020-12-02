Учительница из Иркутска отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Учительница хотела заработать на бирже



Накануне в полицию обратились 18 жителей Иркутской области, ставшие жертвами мошенников.Половина потерпевших проживают в Иркутске и Иркутском районе.



Среди них учитель средней школы, которая перевела неизвестным 2,5 млн рублей, чтобы заработать на бирже.



Владелец кофейни заплатил мошеннику, сообщившему, что к нему едут специалисты «санэпидемстанции», поэтому для проверяющих нужно приобрести цветы.



Студент нархоза перевёл 147 тысяч рублей после того как по телефону узнал, что неизвестные пытаются оформить на него кредит.



66-летняя пенсионерка отдала 126 тысяч рублей человеку, с которым переписывалась на сайте знакомств. Мужчина назвался благотворителем из Америки и направил ей посылку из Германии. Для получения подарка следовало произвести серию платежей.



По предварительным оценкам, совокупный ущерб, причиненный этим людям, превышает 3,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция предупреждает: мошенники активизируются в предпраздничный период.



