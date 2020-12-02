В Кабанском районе раскрыта квартирная кража у пенсионера
В полицию Кабанского района Бурятии с заявлением о краже обратился 66-летний житель села Тарбагатай. Он рассказал, что планирует проживать в селе Истомино и готовит дом для переезда. В своё отсутствие пенсионер попросил соседа приглядеть за жилищем. 26 ноября бдительный сосед увидел, что в доме разбиты стекла и позвонил хозяину.
Приехав, мужчина не обнаружил в жилище ТВ-приставки, антенны, надувного матраса, электрического чайника и резиновой лодки. Кроме того, из гаража была украдена двухместная палатка. Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего сельчанина.
В ходе следствия установлено, что молодой человек, проживая неподалеку, знал, что хозяев в доме нет. Разбив стекло, он проник в жилище и украл имущество. Вещи подозреваемый сначала спрятал в заброшенном доме неподалеку, затем за несколько подходов перенёс к себе домой, где они и были изъяты полицейскими. Парень признался, что планировал продать украденное, но не успел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии украли надувные матрас и лодку
Происшествия, Фото:
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