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В Бурятии один пассажир втайне от других собрал коноплю

В Бурятии один пассажир втайне от других собрал коноплю
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Всё произошло, пока попутчики обедали

Днём 30 ноября сотрудники наркоконтроля и автоинспекторы остановили на федеральной трассе на улице Кабанская в Улан-Удэ автомобиль. В салоне находились четверо мужчин. В багажнике полицейские обнаружили полимерные мешки с более чем шестью кг конопли. Она принадлежала 42-летнему пассажиру.

Мужчины рассказали полиции, что встретившись в Улан-Удэ, отправились по делам в Иволгинский район. По дороге друзья зашли в кафе пообедать. Один из них, сославшись на встречу со знакомым, отлучился.

За пару часов он собрал шесть кило конопли и упаковал в полимерные мешки, заявил мужчина. Вернувшись, он сказал друзьям, что забрал у знакомого свои вещи. Загрузив мешки в багажник иномарки, компания поехала обратно в Улан-Удэ.



Задержанный пояснил следователю, что коноплю собирал для собственного употребления. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КРФобАП. Примечательно, что все пассажиры также отказались от освидетельствования. На них составлены административные протоколы за потребление наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, следствие продолжается. 
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