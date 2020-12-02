В Бурятии поймали 21-летнюю угонщицу

Девушка поехала на угнанном авто от Байкала до Улан-Удэ



21-летняя девушка угнала автомобиль у 30-летнего мужчины. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Улан-удэнец строит дом в селе Максимиха на Байкале. Накануне он приехал в район проверить ход строительных работ. В доме была знакомая работавшего здесь строителя. Она упросила улан-удэнца подвезти её в город.



Однако поездка не удалась, и они остались ночевать на одной из баз отдыха. Распив с девушкой спиртное, мужчина лёг спать.



Девушка же ночью стащила ключи и уехала на машине в Улан-Удэ.



Утром в столице Бурятии машину с нею за рулём увидел один из строителей, приехавший по делам в город. Мужчина знал, что хозяин авто находится в Максимихе, и позвонил ему. Проснувшийся владелец иномарки подтвердил, что со стоянки угнан автомобиль, и написал заявление в полицию. Ущерб составил 850 тысяч рублей.



Девушка же, бросив машину в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщила знакомому адрес её нахождения и попросила вернуть авто хозяину.



В телефонном разговоре с участковым уполномоченным полиции горожанка признала свою вину и сказала, где находится. Прибывшие полицейские задержали угонщицу и доставили в отдел.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая ранее была осуждена за мошенничество и кражу с банковского счёта. В связи с совершённым преступлением и, кроме того, уклонением от возложенных на неё обязанностей по соблюдению условий осуждения, решается вопрос об изменении условного срока лишения свободы на реальный.

