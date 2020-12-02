 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии поймали 21-летнюю угонщицу

В Бурятии поймали 21-летнюю угонщицу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка поехала на угнанном авто от Байкала до Улан-Удэ

21-летняя девушка угнала автомобиль у 30-летнего мужчины. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Улан-удэнец строит дом в селе Максимиха на Байкале. Накануне он приехал в район проверить ход строительных работ. В доме была знакомая работавшего здесь строителя. Она упросила улан-удэнца подвезти её в город.

Однако поездка не удалась, и они остались ночевать на одной из баз отдыха. Распив с девушкой спиртное, мужчина лёг спать.

Девушка же ночью стащила ключи и уехала на машине в Улан-Удэ.

Утром в столице Бурятии машину с нею за рулём увидел один из строителей, приехавший по делам в город. Мужчина знал, что хозяин авто находится в Максимихе, и позвонил ему. Проснувшийся владелец иномарки подтвердил, что со стоянки угнан автомобиль, и написал заявление в полицию. Ущерб составил 850 тысяч рублей.

Девушка же, бросив машину в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщила знакомому адрес её нахождения и попросила вернуть авто хозяину.

В телефонном разговоре с участковым уполномоченным полиции горожанка признала свою вину и сказала, где находится. Прибывшие полицейские задержали угонщицу и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая ранее была осуждена за мошенничество и кражу с банковского счёта. В связи с совершённым преступлением и, кроме того, уклонением от возложенных на неё обязанностей по соблюдению условий осуждения, решается вопрос об изменении условного срока лишения свободы на реальный.
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии река разлилась на дорогу
В Бурятии река разлилась на дорогу
Происшествия, 02.12.2020
Проблема коснулась жителей Мантурихи
В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги
В Улан-Удэ приостановили рассмотрение дела о страшном ДТП с ампутацией ноги
Происшествия, 02.12.2020
Судебные заседания в отношении бывшего пристава переносились девять раз
Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице
Иркутянин отсудил 100 тысяч за падение на лестнице
Происшествия, 02.12.2020
Мужчина отсудил деньги за лечение в Крыму
В Улан-Удэ произошло два массовых ДТП
В Улан-Удэ произошло два массовых ДТП
Происшествия, 02.12.2020
В каждой из аварий участниками стали четыре автомобиля
В Чите юриста задержали за взятку
В Чите юриста задержали за взятку
Происшествия, 02.12.2020
Он передал полицейским 150 тысяч рублей от родственников фигуранта уголовного дела
В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
Происшествия, 01.12.2020
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Происшествия, 01.12.2020
Водитель и пассажир смогли выбраться
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
Происшествия, 01.12.2020
Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Происшествия, 01.12.2020
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
Происшествия, 01.12.2020
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^