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В Бурятии сгорела крыша жилого дома

В Бурятии сгорела крыша жилого дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл ночью

В ночь с 1 на 2 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша дома, жилец эвакуировался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание было полностью ликвидировано через 34 минуты.

В результате пожара уничтожена крыша дома, переход на основные конструкции здания пожарные не допустили.

Причиной произошедшего, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.

В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.

пожар
 
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