Пожар произошёл ночью
В ночь с 1 на 2 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша дома, жилец эвакуировался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание было полностью ликвидировано через 34 минуты.
В результате пожара уничтожена крыша дома, переход на основные конструкции здания пожарные не допустили.
Причиной произошедшего, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.
В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.
В Бурятии сгорела крыша жилого дома
Происшествия, Фото:
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