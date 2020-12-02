В Бурятии сгорела крыша жилого дома

Пожар произошёл ночью



В ночь с 1 на 2 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша дома, жилец эвакуировался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Возгорание было полностью ликвидировано через 34 минуты.



В результате пожара уничтожена крыша дома, переход на основные конструкции здания пожарные не допустили.



Причиной произошедшего, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.



В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.



