В Бурятии река разлилась на дорогу

Проблема коснулась жителей Мантурихи



Накануне в Кабанском районе Бурятии на реке Мантуриха произошёл зажор (скопление льда во время ледохода). В результате река разлилась на дорогу, подтопив мостовой автодорожный проезд, ведущий к посёлку Мантуриха. Из-за этого движение легкового автотранспорта ограничено.



- В Мантурихе проживают 21 человек, из них один ребёнок. Уровень воды составляет 70 см. Явление сезонное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Власти города Бабушкин выделили автотранспорт для приобретения товаров первой необходимости и медикаментов.



- Подъезд автотранспорта при необходимости будет осуществляться до закрытого автомобильного железнодорожного переезда. Расстояние от населённого пункта до федеральной автодороги Р-258 200 метров, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.



Сегодня запланирован выезд представителей администрации Кабанского района и города Бабушкин для оценки обстановки и принятии решений по планируемым мероприятиям.



