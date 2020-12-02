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В Бурятии река разлилась на дорогу

В Бурятии река разлилась на дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблема коснулась жителей Мантурихи

Накануне в Кабанском районе Бурятии на реке Мантуриха произошёл зажор (скопление льда во время ледохода). В результате река разлилась на дорогу, подтопив мостовой автодорожный проезд, ведущий к посёлку Мантуриха. Из-за этого движение легкового автотранспорта ограничено.

- В Мантурихе проживают 21 человек, из них один ребёнок. Уровень воды составляет 70 см. Явление сезонное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Власти города Бабушкин выделили автотранспорт для приобретения товаров первой необходимости и медикаментов.

- Подъезд автотранспорта при необходимости будет осуществляться до закрытого автомобильного железнодорожного переезда. Расстояние от населённого пункта до федеральной автодороги Р-258 200 метров, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

Сегодня запланирован выезд представителей администрации Кабанского района и города Бабушкин для оценки обстановки и принятии решений по планируемым мероприятиям.

река подтопление
 
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