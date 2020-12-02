В Улан-Удэ произошло два массовых ДТП

По предварительным данным, автомобиль «Ниссан Скайлайн» двигался прямо в направлении перекрёстка, слева от него начал перестраиваться автомобиль «Субару Легаси», которой совершился с ним столкновение. От удара «Ниссан» откинуло на припаркованный справа возле дороги автомобиль «Тойота Пробокс». После удара с «Тойотой» «Ниссан» продолжил движение и врезался также в припаркованную «Тойоту Короллу Филдер».





















Вечером горожане стали свидетелями ещё одного массового ДТП, оно произошло на улице Ботаническая в десятом часу вечера. По словам очевидцев, тут вновь столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии также образовалась автомобильная пробка.





Накануне в Улан-Удэ произошло сразу два массовых ДТП за один день.Около 13:00 на улице Добролюбова на спуске к перекрёстку с железнодорожным вокзалом произошло ДТП с участие четырёх автомобилей.После удара с «Филдером» «Ниссан» остановился.В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Между водителями произошёл жаркий спор по обстоятельствам аварии.Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения:- Никто свою вину не признавал. Но через час-полтора после предъявления видеодоказательства виновник признал свою вину, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.Из-за аварии на участке дороги образовался огромный затор, в этот момент также шёл снег.