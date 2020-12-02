В Чите юриста задержали за взятку

Он передал полицейским 150 тысяч рублей от родственников фигуранта уголовного дела



В Чите следователи предъявили обвинение генеральному директору юридической фирмы. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, обвиняемый оказывал юридическую помощь по уголовному делу. Он передал от родственников одного из фигурантов взятку в сумме 150 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов.



Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ.



Юрист задержан следователями. В помещении юридической фирмы, а также дома у задержанного проведены обыски. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.





