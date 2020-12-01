 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»

В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП

Накануне, около 15:30 на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Хонда Фит» и «Волга», ехавшие в направлении круговой развязки.

По предварительным данным, водитель «Хонды» пытался уехать с места аварии, но его догнал водитель «Волги». Они начали обсуждать обстоятельства ДТП, в результате пришли к единому мнению и разошлись.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северобайкальске пьяный водитель стал виновником тройного ДТП.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
Происшествия, 01.12.2020
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Происшествия, 01.12.2020
Водитель и пассажир смогли выбраться
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
Происшествия, 01.12.2020
Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Происшествия, 01.12.2020
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
Происшествия, 01.12.2020
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Житель Бурятии убил бывшего сокамерника из-за женщины
Житель Бурятии убил бывшего сокамерника из-за женщины
Происшествия, 01.12.2020
Убийца орудовал в том числе канцелярским ножом
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Происшествия, 01.12.2020
Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет
Жителя Бурятии сделал инвалидом случайный выстрел
Жителя Бурятии сделал инвалидом случайный выстрел
Происшествия, 01.12.2020
Пострадавший от рук стрелка добился компенсации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^