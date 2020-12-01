В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»

Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
Накануне, около 15:30 на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись «Хонда Фит» и «Волга», ехавшие в направлении круговой развязки.
По предварительным данным, водитель «Хонды» пытался уехать с места аварии, но его догнал водитель «Волги». Они начали обсуждать обстоятельства ДТП, в результате пришли к единому мнению и разошлись.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северобайкальске пьяный водитель стал виновником тройного ДТП
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