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Улан-удэнца ограбили на остановке «Центральный рынок»

Улан-удэнца ограбили на остановке «Центральный рынок»
Происшествия, 
Грабёж произошёл поздним вечером

Полиция Улан-Удэ раскрыла грабёж на остановке «Центральный рынок». По подозрению в преступлении сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего парня.

Предварительно установлено, что на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» молодой человек отнял сотовый телефон у 42-летнего пьяного мужчины. Инцидент произошёл поздним вечером 12 ноября.

По словам подростка, нетрезвый гражданин предложил купить у него гаджет. Однако молодой человек, отказавшись от покупки, выхватил из его рук мобильное устройство и убежал.

По версии же ограбленного мужчины, подросток попросил у него телефон позвонить, а затем скрылся с ним.

Гаджет молодой человек продал. Ранее он к уголовной ответственности он не привлекался. Учится в техникуме.

Раскрытию преступления способствовали записи с уличных камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.
грабеж остановка общественного транспорта
 
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