Улан-удэнца ограбили на остановке «Центральный рынок»

Грабёж произошёл поздним вечером



Полиция Улан-Удэ раскрыла грабёж на остановке «Центральный рынок». По подозрению в преступлении сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего парня.



Предварительно установлено, что на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» молодой человек отнял сотовый телефон у 42-летнего пьяного мужчины. Инцидент произошёл поздним вечером 12 ноября.



По словам подростка, нетрезвый гражданин предложил купить у него гаджет. Однако молодой человек, отказавшись от покупки, выхватил из его рук мобильное устройство и убежал.



По версии же ограбленного мужчины, подросток попросил у него телефон позвонить, а затем скрылся с ним.



Гаджет молодой человек продал. Ранее он к уголовной ответственности он не привлекался. Учится в техникуме.



Раскрытию преступления способствовали записи с уличных камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.

