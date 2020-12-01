Грабёж произошёл поздним вечером
Полиция Улан-Удэ раскрыла грабёж на остановке «Центральный рынок». По подозрению в преступлении сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего парня.
Предварительно установлено, что на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» молодой человек отнял сотовый телефон у 42-летнего пьяного мужчины. Инцидент произошёл поздним вечером 12 ноября.
По словам подростка, нетрезвый гражданин предложил купить у него гаджет. Однако молодой человек, отказавшись от покупки, выхватил из его рук мобильное устройство и убежал.
По версии же ограбленного мужчины, подросток попросил у него телефон позвонить, а затем скрылся с ним.
Гаджет молодой человек продал. Ранее он к уголовной ответственности он не привлекался. Учится в техникуме.
Раскрытию преступления способствовали записи с уличных камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнца ограбили на остановке «Центральный рынок»
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