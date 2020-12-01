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В Иркутске двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

В Иркутске двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидентом занимается полиция

28 ноября в микрорайоне Солнечный в Иркутске двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу.

Другой случай травмирования малолетнего ребёнка произошел 29 ноября в Иркутском районе. Годовалый мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на унитаз, после чего перебрался на раковину в ванной комнате. Ребёнок включил горячую воду, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован.

С начала года в Иркутской области зафиксировано уже 33 факта получения различных ожогов детьми, 24 из которых связаны с опрокидыванием ёмкостей с горячими жидкостями.

Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили детей одних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


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