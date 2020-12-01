В Иркутске двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

Инцидентом занимается полиция



28 ноября в микрорайоне Солнечный в Иркутске двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу.



Другой случай травмирования малолетнего ребёнка произошел 29 ноября в Иркутском районе. Годовалый мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на унитаз, после чего перебрался на раковину в ванной комнате. Ребёнок включил горячую воду, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован.



С начала года в Иркутской области зафиксировано уже 33 факта получения различных ожогов детьми, 24 из которых связаны с опрокидыванием ёмкостей с горячими жидкостями.



Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили детей одних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





