Инцидентом занимается полиция
28 ноября в микрорайоне Солнечный в Иркутске двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу.
Другой случай травмирования малолетнего ребёнка произошел 29 ноября в Иркутском районе. Годовалый мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на унитаз, после чего перебрался на раковину в ванной комнате. Ребёнок включил горячую воду, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован.
С начала года в Иркутской области зафиксировано уже 33 факта получения различных ожогов детьми, 24 из которых связаны с опрокидыванием ёмкостей с горячими жидкостями.
Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили детей одних, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидентом занимается полиция
Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
Пострадавших нет
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Убийца орудовал в том числе канцелярским ножом
Женщине пришлось накладывать 15 швов
Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет
Пьяный водитель устроил тройное ДТП
Лес вырубили двое друзей
Пострадавший от рук стрелка добился компенсации
Полиция разыскивает подозреваемого в краже из DNS
Кража произошла во время чаепития
Вор воспользовался тем, что свет в салоне был погашен
Авария произошла в Ольхонском районе