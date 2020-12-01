В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу

Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
В декабре прошлого года житель Прибайкальского района Бурятии вырубил 12 сосен. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 17,7 кубометров. Также он захламил лесной участок порубочными остатками. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 282 тысячи рублей.
Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком на три года.
Помимо этого, удовлетворён иск о взыскании с нарушителя ущерба, причиненного лесному фонду, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
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Происшествия, Фото:
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