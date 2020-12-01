В Забайкалье произошёл пожар в детсаду

Пострадавших нет



30 ноября в 07:02 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в детском саду №7 в посёлке Новопавловка Забайкальского края.



Первый пожарный расчёт прибыл на место через четыре минуты. В помещение детсада горел пол.



Через некоторое время к месту прибыл ещё один пожарный расчёт. Пожар был ликвидирован в 7:28.



Погибших и травмированных нет.



По предварительной оценке, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Виновные лица и ущерб устанавливаются, сообщили в ГУ «Забайкалпожспас».

