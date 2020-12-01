Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину

Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную



30 ноября в Закаменске была убита 33-летняя местная жительница. По подозрению задержан 23-летний молодой человек, с которым женщина распивала спиртные напитки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 29 ноября молодой человек распивал спиртные напитки со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, находившаяся в компании, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить её и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой.



Увидев это, сильно пьяный молодой человек решил, что подругу обижают. Не разбираясь, на кухне он схватил нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры, внезапно напал и нанёс клинком несколько ударов в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия.



Затем парень с ножом в руках стал приближаться к ещё одной женщине, находившейся рядом. Она выскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под страже, - сообщили в Следственном управлении.





