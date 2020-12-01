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Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину

Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную

30 ноября в Закаменске была убита 33-летняя местная жительница. По подозрению задержан 23-летний молодой человек, с которым женщина распивала спиртные напитки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 29 ноября молодой человек распивал спиртные напитки со знакомыми в квартире у местной жительницы. Ночью во время застолья его подруга, находившаяся в компании, опьянев, стала вести себя неадекватно и громко кричать. Чтобы успокоить её и привести в чувство, хозяйка квартиры начала бить женщину ладонями по щекам и брызгать на лицо водой.

Увидев это, сильно пьяный молодой человек решил, что подругу обижают. Не разбираясь, на кухне он схватил нож, после чего приблизился к хозяйке квартиры, внезапно напал и нанёс клинком несколько ударов в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия.

Затем парень с ножом в руках стал приближаться к ещё одной женщине, находившейся рядом. Она выскочила и закрылась в ванной комнате, откуда позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали молодого человека, который к этому времени успел покинуть квартиру, но оставался возле подъезда.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под страже, - сообщили в Следственном управлении.


убийство
 
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