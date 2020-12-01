В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»



В Ангарске в ДТП погиб 45-летний местный житель. Авария произошла 30 ноября около 16 часов на 1855 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.



В результате случившегося водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Пассажир с травмами госпитализирован в больницу Ангарска.



Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







