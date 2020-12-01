Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
В Ангарске в ДТП погиб 45-летний местный житель. Авария произошла 30 ноября около 16 часов на 1855 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.
В результате случившегося водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Пассажир с травмами госпитализирован в больницу Ангарска.
Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
Происшествия, Фото:
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