Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет
30 ноября в дежурную часть отдела полиции №2 с заявлением о краже сотового телефона обратилась 33-летняя улан-удэнка.
Женщина пригласила на день рождения сына своих родственников, в том числе дальних. После застолья хозяйка дома отлучилась из комнаты, а гости продолжали праздновать. В это время её 32-летний племянник, увидев оставленный женщиной на столе сотовый телефон, украл его.
Когда все разошлись, хозяйка, не обнаружив смартфона, позвонила гостям, в том числе племяннику. Однако мужчина сказал, что не видел гаджет.
Полицейские задержали подозреваемого в краже в тот же день. Телефон у него изъят. Мужчина пояснил следователю, что гаджетом он планировал пользоваться сам.
Вор не работает, ранее судим за квартирную кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Происшествия, Фото:
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