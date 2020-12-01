Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына

Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет



30 ноября в дежурную часть отдела полиции №2 с заявлением о краже сотового телефона обратилась 33-летняя улан-удэнка.



Женщина пригласила на день рождения сына своих родственников, в том числе дальних. После застолья хозяйка дома отлучилась из комнаты, а гости продолжали праздновать. В это время её 32-летний племянник, увидев оставленный женщиной на столе сотовый телефон, украл его.



Когда все разошлись, хозяйка, не обнаружив смартфона, позвонила гостям, в том числе племяннику. Однако мужчина сказал, что не видел гаджет.



Полицейские задержали подозреваемого в краже в тот же день. Телефон у него изъят. Мужчина пояснил следователю, что гаджетом он планировал пользоваться сам.



Вор не работает, ранее судим за квартирную кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

