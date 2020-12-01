Лес вырубили двое друзей
Во время профилактического рейда полицейские и лесники в 15 километрах от села Хоринск обнаружили незаконную рубку сосен. Было спилено девять деревьев объёмом более пяти кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На месте происшествия застать лесорубов не удалось. Оперативники опросили жителей села. Они рассказали, что видели выезжающий из леса легковой автомобиль. По описанию авто полицейские установили хозяина машины. Им оказался 29-летний сельчанин.
Мужчина признался полиции, что ночью 22 ноября вместе с 33-летним другом незаконно вырубил деревья. Заготовленную древесину мужчины планировали вывезти на нанятой технике и продать.
Граждане не имеют постоянного заработка, ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.
Был изъят незаконно заготовленный лес, а по месту жительства одного из «чёрных лесорубов» - бензопила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - лишение свободы на срок до четырёх лет.
В Бурятии «чёрного лесоруба» нашли после опроса сельчан
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