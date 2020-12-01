Жителя Бурятии сделал инвалидом случайный выстрел

Пострадавший от рук стрелка добился компенсации



Судебные приставы Бурятии взыскали с 69-летнего жителя села Ильинка компенсацию материального ущерба в размере около 450 тысяч рублей за случайный выстрел в мужчину. Об этом случае рассказали в УФССП по Бурятии.



Мужчина по неосторожности выстрелил в человека из огнестрельного оружия. Потерпевший выжил, но перенёс несколько операций. Он стал инвалидом третьей группы и потерял работу водителя.



Стрелок оказался на скамье подсудимых. Суд исковые требования истца удовлетворил частично. Ответчика обязали выплатить компенсацию материального ущерба, морального вреда и утраченного заработка в размере 449 226 рублей.



Ежемесячно с пенсии должника удерживалось 50 % в счёт погашения задолженности.



На сегодняшний день денежные средства в полном объёме перечислены на счёт взыскателя.







