Пострадавший от рук стрелка добился компенсации
Судебные приставы Бурятии взыскали с 69-летнего жителя села Ильинка компенсацию материального ущерба в размере около 450 тысяч рублей за случайный выстрел в мужчину. Об этом случае рассказали в УФССП по Бурятии.
Мужчина по неосторожности выстрелил в человека из огнестрельного оружия. Потерпевший выжил, но перенёс несколько операций. Он стал инвалидом третьей группы и потерял работу водителя.
Стрелок оказался на скамье подсудимых. Суд исковые требования истца удовлетворил частично. Ответчика обязали выплатить компенсацию материального ущерба, морального вреда и утраченного заработка в размере 449 226 рублей.
Ежемесячно с пенсии должника удерживалось 50 % в счёт погашения задолженности.
На сегодняшний день денежные средства в полном объёме перечислены на счёт взыскателя.
Жителя Бурятии сделал инвалидом случайный выстрел
Происшествия, Фото:
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