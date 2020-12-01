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В Улан-Удэ на камеру попала кража игровой приставки

В Улан-Удэ на камеру попала кража игровой приставки
Происшествия, 
Полиция разыскивает подозреваемого в краже из DNS

Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в краже из магазина цифровой и бытовой техники на улице Жердева.

Инцидент произошёл вечером 15 ноября. Неизвестный украл игровую приставку: взял с витрины, положил в пакет и прошёл мимо кассы, не оплатив. Ущерб составил 27 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Сотрудники магазина обнаружили пропажу имущества почти спустя две недели в ходе ревизии.

Приметы подозреваемого: азиатской внешности, 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см.

Был одет: чёрная болоньевая куртка, толстовка серого цвета, джинсы голубого цвета, кроссовки чёрные, шапка спортивная зелёная. На лице медицинская маска.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)420-62-02, 8(9025)31-00-31 или 102 (112).

фото - ориентировка полиции
кража
 
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