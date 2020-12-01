В Улан-Удэ студент обокрал соседа по общежитию

Кража произошла во время чаепития



30 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 18-летний студент техникума. Из комнаты молодого человека в общежитии в начале ноября украли сотовый телефон. Студент пытался самостоятельно найти гаджет, но не смог и обратился в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.



Оперативники по подозрению в краже задержали 16-летнего парня. Подросток также учится в техникуме и проживает в том же общежитии.



Как выяснилось, 5 ноября подросток пришёл в комнату. Пока хозяин наливал чай и накрывал на стол, юноша приметил лежащий сотовый телефон. Дождавшись, когда владелец телефона выйдет из комнаты, он украл его и спрятал у себя в комнате. После чего вернулся и продолжил чаепитие.



Позднее он самостоятельно сбросил настройки смартфона и продал за три тысячи рублей своему знакомому. Покупатель впоследствии потерял гаджет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

