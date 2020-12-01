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В Улан-Удэ студент обокрал соседа по общежитию

В Улан-Удэ студент обокрал соседа по общежитию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла во время чаепития

30 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 18-летний студент техникума. Из комнаты молодого человека в общежитии в начале ноября украли сотовый телефон. Студент пытался самостоятельно найти гаджет, но не смог и обратился в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.

Оперативники по подозрению в краже задержали 16-летнего парня. Подросток также учится в техникуме и проживает в том же общежитии.

Как выяснилось, 5 ноября подросток пришёл в комнату. Пока хозяин наливал чай и накрывал на стол, юноша приметил лежащий сотовый телефон. Дождавшись, когда владелец телефона выйдет из комнаты, он украл его и спрятал у себя в комнате. После чего вернулся и продолжил чаепитие.

Позднее он самостоятельно сбросил настройки смартфона и продал за три тысячи рублей своему знакомому. Покупатель впоследствии потерял гаджет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража общежитие
 
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