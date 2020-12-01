Вор воспользовался тем, что свет в салоне был погашен
25 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 53-летний водитель рейсового автобуса. Он сообщил, что во время поездки из Баргузина в Улан-Удэ пассажир украл его портмоне с 26 тыс рублей. Портмоне вор вынул из сумки, лежавшей между водительским и пассажирским сиденьем.
Полицейские задержали подозреваемого – 27-летнего молодого человека. Он подрабатывал в строительной бригаде в Баргузине и на маршрутке ехал в столицу Бурятии, чтобы затем направиться к родственникам в Мухоршибирский район.
Однако ближе к Улан-Удэ он, воспользовавшись тем, что свет в салоне микрика погашен, а за его действиями никто не наблюдает, незаметно вытащил портмоне из сумки водителя. Деньги он потратил на увеселительные мероприятия в столице республики, а также на распитие спиртного в Баргузине. До родственников гражданин так и не добрался.
Ранее он был судим за тяжкое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.
У задержанного изъята банковская карта водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии пассажир украл портмоне у водителя автобуса
Происшествия, Фото:
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