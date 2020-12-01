 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии пассажир украл портмоне у водителя автобуса

В Бурятии пассажир украл портмоне у водителя автобуса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор воспользовался тем, что свет в салоне был погашен

25 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 53-летний водитель рейсового автобуса. Он сообщил, что во время поездки из Баргузина в Улан-Удэ пассажир украл его портмоне с 26 тыс рублей. Портмоне вор вынул из сумки, лежавшей между водительским и пассажирским сиденьем.

Полицейские задержали подозреваемого – 27-летнего молодого человека. Он подрабатывал в строительной бригаде в Баргузине и на маршрутке ехал в столицу Бурятии, чтобы затем направиться к родственникам в Мухоршибирский район.

Однако ближе к Улан-Удэ он, воспользовавшись тем, что свет в салоне микрика погашен, а за его действиями никто не наблюдает, незаметно вытащил портмоне из сумки водителя. Деньги он потратил на увеселительные мероприятия в столице республики, а также на распитие спиртного в Баргузине. До родственников гражданин так и не добрался.

Ранее он был судим за тяжкое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.

У задержанного изъята банковская карта водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.





кража автобус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ студент обокрал соседа по общежитию
В Улан-Удэ студент обокрал соседа по общежитию
Происшествия, 01.12.2020
Кража произошла во время чаепития
В Бурятии пассажир украл портмоне у водителя автобуса
В Бурятии пассажир украл портмоне у водителя автобуса
Происшествия, 01.12.2020
Вор воспользовался тем, что свет в салоне был погашен
В Иркутской области авария оставила без тепла 102 дома
В Иркутской области авария оставила без тепла 102 дома
Происшествия, 01.12.2020
Авария произошла в Ольхонском районе
Грабитель ворвался в дом улан-удэнки и напал с гвоздодёром
Грабитель ворвался в дом улан-удэнки и напал с гвоздодёром
Происшествия, 01.12.2020
Нападавший бил хозяйку дома гвоздодёром по телу и голове  
Двое мужчин погибли при пожаре на ферме в Иркутской области
Двое мужчин погибли при пожаре на ферме в Иркутской области
Происшествия, 01.12.2020
Мужчины складывали окурки в пепельницу на полу
В Бурятии сгорела часть товара в магазине
В Бурятии сгорела часть товара в магазине
Происшествия, 01.12.2020
Пожарные отстояли от огня сам магазин
Житель Бурятии закатил скандал в кабинете полицейского
Житель Бурятии закатил скандал в кабинете полицейского
Происшествия, 01.12.2020
На требования прекратить скандал мужчина не реагировал
В Иркутской области охотник три дня провёл в тайге у костра
В Иркутской области охотник три дня провёл в тайге у костра
Происшествия, 01.12.2020
Найденный полицией охотник отказался выходить в город
Житель Бурятии зарезал подростка
Житель Бурятии зарезал подростка
Происшествия, 01.12.2020
Юноша скончался на глазах у родителей
В Бурятии браконьер выловил омуля на 145 тысяч
В Бурятии браконьер выловил омуля на 145 тысяч
Происшествия, 30.11.2020
Мужчина ловил омуль в месте нереста

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^