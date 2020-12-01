В Иркутской области авария оставила без тепла 102 дома

Авария произошла в Ольхонском районе



В 23.55 часов 30 ноября произошло аварийное отключение теплоснабжения в части селе Еланцы Ольхонского района. Под отключение попало 102 жилых дома и два социально значимых объекта.



В 06.26 утра 1 декабря теплоснабжение в Еланцах было восстановлено по резервной схеме. Продолжаются восстановительные работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Всего в работах задействовано 17 человек и восемь единиц техники.

