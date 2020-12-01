Авария произошла в Ольхонском районе
В 23.55 часов 30 ноября произошло аварийное отключение теплоснабжения в части селе Еланцы Ольхонского района. Под отключение попало 102 жилых дома и два социально значимых объекта.
В 06.26 утра 1 декабря теплоснабжение в Еланцах было восстановлено по резервной схеме. Продолжаются восстановительные работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Всего в работах задействовано 17 человек и восемь единиц техники.
В Иркутской области авария оставила без тепла 102 дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла во время чаепития
Вор воспользовался тем, что свет в салоне был погашен
Авария произошла в Ольхонском районе
Подарок до адресата так и не дошёл
Нападавший бил хозяйку дома гвоздодёром по телу и голове
Мужчины складывали окурки в пепельницу на полу
Пожарные отстояли от огня сам магазин
На требования прекратить скандал мужчина не реагировал
Один из них ждал помощи в окне
Найденный полицией охотник отказался выходить в город
Юноша скончался на глазах у родителей
От протоколов ничего не осталось
Мужчина ловил омуль в месте нереста
ДТП произошло на перекрёстке
Окна сняли и продали два друга