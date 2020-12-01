Житель Бурятии отправил в подарок марихуану со свалки

Подарок до адресата так и не дошёл



В конце октября 18-летний уроженец Хоринска через водителя рейсового автобуса передал сумку с вещами для друга, учащегося в ссузе в Улан-Удэ.



Однако сумка так и не была доставлена адресату. Позднее выяснилось, что помимо вещей подозреваемый в качестве подарка отправил другу марихуану весом около 80 граммов.



По словам молодого человека, наркотическое средство он собрал на свалке, где искал металл. Парень учится в колледже, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по. 3 п. «б» ст. 228.1 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.

