Подарок до адресата так и не дошёл
В конце октября 18-летний уроженец Хоринска через водителя рейсового автобуса передал сумку с вещами для друга, учащегося в ссузе в Улан-Удэ.
Однако сумка так и не была доставлена адресату. Позднее выяснилось, что помимо вещей подозреваемый в качестве подарка отправил другу марихуану весом около 80 граммов.
По словам молодого человека, наркотическое средство он собрал на свалке, где искал металл. Парень учится в колледже, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело по. 3 п. «б» ст. 228.1 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии отправил в подарок марихуану со свалки
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