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Двое мужчин погибли при пожаре на ферме в Иркутской области

Двое мужчин погибли при пожаре на ферме в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчины складывали окурки в пепельницу на полу

Ночью 27 ноября в 1,5 километрах от села Верхний Булай Черемховского района Иркутской области произошёл пожар в сторожке крестьянско-фермерского хозяйства.

В третьем часу ночи о пожаре сообщили очевидцы. К месту были направлены пожарные расчёты из города Черемхово. Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда Булайского сельского поселения. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём на площади 120 квадратных метров, обрушилась кровля, существовала угроза перехода огня на соседнее строение. Хозяин фермы сообщил о том, что внутри находятся люди.

Добровольная пожарная команда сдерживала распространение огня до прибытия основных сил. В 6 утра пожар был потушен. В ходе разбора и проливки конструкций в дальней комнате на полу были найдены двое погибших.

Предварительно установлено, что погибшие – мужчины 38 и 31 года, прибывшие на заработки в Иркутскую область из другого региона. Очевидец рассказал, что он вместе с двумя мужчинами накануне вечером распивал спиртные напитки. Мужчины курили в помещении, складывая окурки в пепельницу на полу, потом уснули. Один из них проснулся ночью в дыму и попробовал безуспешно разбудить друзей, после этого покинул задымлённую сторожку и позвал на помощь.

По факту пожара проводится доследственная проверка, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.


смерть пожар
 
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