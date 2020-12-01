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В Бурятии сгорела часть товара в магазине

В Бурятии сгорела часть товара в магазине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожарные отстояли от огня сам магазин

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в селе Тарбагатай в Бурятии произошёл пожар в одноэтажном здании магазина. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в помещениях склада.

Совместными усилиями сотрудников двух пожарных частей (села Тарбагатай и города Улан-Удэ) открытое горение было ликвидировано спустя 53 минуты после начала тушения.

Огонь повредил две стены склада на общей площади 36 кв. м. и частично товар. Уничтожения здания пожарные не допустили.

Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар магазин
 
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