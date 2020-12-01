Пожарные отстояли от огня сам магазин
В ночь с 30 ноября на 1 декабря в селе Тарбагатай в Бурятии произошёл пожар в одноэтажном здании магазина. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в помещениях склада.
Совместными усилиями сотрудников двух пожарных частей (села Тарбагатай и города Улан-Удэ) открытое горение было ликвидировано спустя 53 минуты после начала тушения.
Огонь повредил две стены склада на общей площади 36 кв. м. и частично товар. Уничтожения здания пожарные не допустили.
Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорела часть товара в магазине
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчины складывали окурки в пепельницу на полу
Пожарные отстояли от огня сам магазин
На требования прекратить скандал мужчина не реагировал
Один из них ждал помощи в окне
Найденный полицией охотник отказался выходить в город
Юноша скончался на глазах у родителей
От протоколов ничего не осталось
Мужчина ловил омуль в месте нереста
ДТП произошло на перекрёстке
Окна сняли и продали два друга
Мужчина назвался именем покойного отца
Мужчина не собирался ничего воровать, а искал ключи
Вор заметил, что хозяин дома не закрывает гараж
Вместо колонии бывшие полицейские получили условный срок
Молодой человек опубликовал личные фотографии