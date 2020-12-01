На требования прекратить скандал мужчина не реагировал
Жителя села Билютай Бичурского района Бурятии арестовали за скандал, который он устроил в кабинете полицейского.
Мужчина был доставлен в отдел полиции. В служебном кабинете сотрудника уголовного розыска он начал вести себя агрессивно. Задержанный выражался грубой нецензурной бранью и кричал. На неоднократные требования сотрудника полиции прекратить это не реагировал и продолжал кричать.
За этом мужчина был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
- Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнца арестовали за неподчинение полицейским.
Житель Бурятии закатил скандал в кабинете полицейского
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