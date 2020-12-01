Один из них ждал помощи в окне
Вчера, 30 ноября, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в здании трёхэтажного учебно-производственного комбината, на двух этажах которого расположено общежитие.
На момент прибытия пожарных горела комната на третьем этаже, здание было сильно задымлено.
Трое пожарных обнаружили на лестничном пролёте второго этажа человека, не сумевшего выбраться. Его незамедлительно эвакуировали на свежий воздух.
В это же время ещё один пожарный обнаружил в окне третьего этажа мужчину. По установленной трехколенной лестнице командир отделения Виктор Шенхоров спас этого человека.
В результате пожара выгорела комната на площади 16 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 ноября на севере Бурятии из горящей квартиры спасли мужчину, наглотавшегося дыма.
В Бурятии спасли людей из горящего общежития
Происшествия, Фото:
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