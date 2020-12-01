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В Иркутской области охотник три дня провёл в тайге у костра

В Иркутской области охотник три дня провёл в тайге у костра
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Найденный полицией охотник отказался выходить в город

На севере Иркутской области сотрудники полиции разыскали мужчину, который провёл три ночи провёл в лесу у костра.

В полицию обратилась жительница города Киренск. Женщина рассказала, что её муж, охотник, отправился в тайгу и в условленное время не вышел на связь. За сутки до этого 65-летний мужчина на снегоходе уехал на промысел на охотничьи угодья.

Полицейские и спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски. Поиски на отдалённом участке протяжённостью в десятки километров не прекращались двое суток, однако результатов не дали. Температура воздуха в это время опускалась до -27 градусов.

Через два дня, сменившись с суточного дежурства, к розыску подключился сотрудник дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Киренский» капитан полиции Дмитрий Зверев, который занимается любительской охотой и хорошо знает местность в этом районе. Вместе с ним на служебном снегоходе «Тайга» отправился сотрудник изолятора временного содержания младший лейтенант полиции Денис Рыков.

Во время поисков в тёмное время суток, проверяя отдалённую объездную дорогу, они обнаружили мужчину, который жёг костёр у застрявшего снегохода.

Им оказался разыскиваемый охотник. Он пояснил полицейским, что в незнакомой местности спустился на «буране» с крутого распадка, заехать в гору не смог и увяз в снегу. Пешком до зимовья идти было далеко, а сотовая связь в этом районе не работает. Мужчина развёл огонь и стал ждать помощи, периодически поднимаясь на сопки и пытаясь дозвониться до экстренных служб. С собой у охотника были тёплые вещи и достаточное количество продуктов.

Мужчина также пояснил, что в медицинской помощи не нуждается. Полицейские помогли ему вызволить застрявшую технику. Возвращаться в город мужчина отказался, планируя продолжить охоту, поэтому полицейские сопроводили его в зимовье.

Вернувшись в город, офицеры сообщили о случившемся родственникам охотника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
охотники пропавшие без вести
 
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