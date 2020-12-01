В Иркутской области охотник три дня провёл в тайге у костра

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Найденный полицией охотник отказался выходить в город



На севере Иркутской области сотрудники полиции разыскали мужчину, который провёл три ночи провёл в лесу у костра.



В полицию обратилась жительница города Киренск. Женщина рассказала, что её муж, охотник, отправился в тайгу и в условленное время не вышел на связь. За сутки до этого 65-летний мужчина на снегоходе уехал на промысел на охотничьи угодья.



Полицейские и спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски. Поиски на отдалённом участке протяжённостью в десятки километров не прекращались двое суток, однако результатов не дали. Температура воздуха в это время опускалась до -27 градусов.



Через два дня, сменившись с суточного дежурства, к розыску подключился сотрудник дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Киренский» капитан полиции Дмитрий Зверев, который занимается любительской охотой и хорошо знает местность в этом районе. Вместе с ним на служебном снегоходе «Тайга» отправился сотрудник изолятора временного содержания младший лейтенант полиции Денис Рыков.



Во время поисков в тёмное время суток, проверяя отдалённую объездную дорогу, они обнаружили мужчину, который жёг костёр у застрявшего снегохода.



Им оказался разыскиваемый охотник. Он пояснил полицейским, что в незнакомой местности спустился на «буране» с крутого распадка, заехать в гору не смог и увяз в снегу. Пешком до зимовья идти было далеко, а сотовая связь в этом районе не работает. Мужчина развёл огонь и стал ждать помощи, периодически поднимаясь на сопки и пытаясь дозвониться до экстренных служб. С собой у охотника были тёплые вещи и достаточное количество продуктов.



Мужчина также пояснил, что в медицинской помощи не нуждается. Полицейские помогли ему вызволить застрявшую технику. Возвращаться в город мужчина отказался, планируя продолжить охоту, поэтому полицейские сопроводили его в зимовье.



Вернувшись в город, офицеры сообщили о случившемся родственникам охотника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

