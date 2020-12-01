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Житель Бурятии зарезал подростка

Житель Бурятии зарезал подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юноша скончался на глазах у родителей

Ранее судимому 31-летнему жителю Бичурского района Бурятии предъявлено обвинение в убийстве подростка.

По данным следствия, 28 ноября в селе Малый Куналей мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Он был обижен на семью своей супруги, считая, что они скрывают, где находится его жена. Вечером он пошёл к родственникам и стал оскорблять их.

Находившийся дома подросток не стал молчать, произошёл конфликт между ним и пьяным гостем. Тогда мужчина ударил кухонным ножом в грудь подростка, после чего сбежал.

Родители юноши вызвали полицию и скорую помощь.

От полученного повреждения подросток скончался на месте.

Обвиняемый вскоре был задержан сотрудниками полиции в доме своего знакомого.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
убийство
 
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