Юноша скончался на глазах у родителей
Ранее судимому 31-летнему жителю Бичурского района Бурятии предъявлено обвинение в убийстве подростка.
По данным следствия, 28 ноября в селе Малый Куналей мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Он был обижен на семью своей супруги, считая, что они скрывают, где находится его жена. Вечером он пошёл к родственникам и стал оскорблять их.
Находившийся дома подросток не стал молчать, произошёл конфликт между ним и пьяным гостем. Тогда мужчина ударил кухонным ножом в грудь подростка, после чего сбежал.
Родители юноши вызвали полицию и скорую помощь.
От полученного повреждения подросток скончался на месте.
Обвиняемый вскоре был задержан сотрудниками полиции в доме своего знакомого.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Житель Бурятии зарезал подростка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От протоколов ничего не осталось
Мужчина ловил омуль в месте нереста
ДТП произошло на перекрёстке
Окна сняли и продали два друга
Мужчина назвался именем покойного отца
Мужчина не собирался ничего воровать, а искал ключи
Вор заметил, что хозяин дома не закрывает гараж
Вместо колонии бывшие полицейские получили условный срок
Молодой человек опубликовал личные фотографии
Злоумышленники могут в любой момент продать имущество человека, не дожидаясь выплаты долга
На него составлено 11 протоколов
Подсудимый заявил, что раскаялся
Молодой человек не выходит на связь больше года
Жена погибшего виновника ДТП хотела взыскать моральный вред
Двое человек объявлены в федеральный розыск