От протоколов ничего не осталось
В Улан-Удэ в начале августа 2019 года ранее неоднократно судимый 25-летний парень находился под стражей в СИЗО. Там при ознакомлении с материалами дела молодой человек выдрал протокол осмотра места происшествия, протокол ознакомления с постановлением о назначении геномной экспертизы. Затем он их уничтожил. То ли порвал на мелкие кусочки, то ли и вовсе съел, точно не известно, но от протоколов ничего не осталось.
- За вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела, с учетом в действиях рецидива, суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Никита Меркушев.
Схожий случай произошёл три гола назад в столице Бурятии. В специализированный отдел по взысканию штрафов службы судебных приставов республики был доставлен водитель-должник. Улан-удэнец пообещал заплатить штрафы через месяц и в подтверждение написал расписку. Но подпись под документами о возбуждении исполнительных производств не стал ставить, полагая, что это освободит его от уплаты исполнительского сбора (тысяча рублей по каждому производству). Приставы объяснили, что он фактически ознакомлен с задолженностью. И подтверждение - собственноручно написанная расписка. Тогда автомобилист, недолго думая, схватил документ, скомкал и начал жевать его. За агрессивное поведение молодого человека привлекли к административной ответственности.
Улан-удэнец в СИЗО уничтожил протоколы уголовного дела
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло на перекрёстке
Окна сняли и продали два друга
Мужчина назвался именем покойного отца
Мужчина не собирался ничего воровать, а искал ключи
Вор заметил, что хозяин дома не закрывает гараж
Вместо колонии бывшие полицейские получили условный срок
Молодой человек опубликовал личные фотографии
Злоумышленники могут в любой момент продать имущество человека, не дожидаясь выплаты долга
На него составлено 11 протоколов
Подсудимый заявил, что раскаялся
Молодой человек не выходит на связь больше года
Жена погибшего виновника ДТП хотела взыскать моральный вред
Двое человек объявлены в федеральный розыск
На кражу пошли излишне самоуверенные друзья
Пожарные не допустили уничтожения всего дома