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Улан-удэнец в СИЗО уничтожил протоколы уголовного дела

Улан-удэнец в СИЗО уничтожил протоколы уголовного дела
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От протоколов ничего не осталось

В Улан-Удэ в начале августа 2019 года ранее неоднократно судимый 25-летний парень находился под стражей в СИЗО. Там при ознакомлении с материалами дела молодой человек выдрал протокол осмотра места происшествия, протокол ознакомления с постановлением о назначении геномной экспертизы. Затем он их уничтожил. То ли порвал на мелкие кусочки, то ли и вовсе съел, точно не известно, но от протоколов ничего не осталось.

- За вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела, с учетом в действиях рецидива, суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Никита Меркушев.

Схожий случай произошёл три гола назад в столице Бурятии. В специализированный отдел по взысканию штрафов службы судебных приставов республики был доставлен водитель-должник. Улан-удэнец пообещал заплатить штрафы через месяц и в подтверждение написал расписку. Но подпись под документами о возбуждении исполнительных производств не стал ставить, полагая, что это освободит его от уплаты исполнительского сбора (тысяча рублей по каждому производству). Приставы объяснили, что он фактически ознакомлен с задолженностью. И подтверждение - собственноручно написанная расписка. Тогда автомобилист, недолго думая, схватил документ, скомкал и начал жевать его. За агрессивное поведение молодого человека привлекли к административной ответственности.


СИЗО уничтожение официального документа
 
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