В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Ниссан»

ДТП произошло на перекрёстке
Сегодня около восьми часов утра в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на перекрёстке улиц Конечная и Жердева. По предварительной информации, водитель «Тойоты» двигался в направлении проспекта Строителей по главной дороге, когда справа от него со второстепенной выехал «Ниссан Тиида». Автомобили столкнулись.
Авария обошлась без пострадавших.
На данном участке дороги образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграевском районе Бурятии в аварии пострадали два человека
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ДТП произошло на перекрёстке
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