Мужчина не собирался ничего воровать, а искал ключи
В конце сентября 2019 года 36-летний улан-удэнец находился дома, когда услышал в коридоре шум. Выйдя из квартиры, горожанин увидел пожилого мужчину, который что-то искал, стоя на коленях. Хозяин квартиры подумал, что это вор. Мужчина стал кричать, спрашивая, что этот человек тут делает.
Пенсионер, в свою очередь, огрызнулся. В ответ мужчина схватил его за грудки и с силой толкнул.
Позади была бетонная лестница, пенсионер упал и получил открытую черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом основания черепа. К счастью, своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь.
Как выяснилось позже, пострадавший пришёл к своему сыну и искал ключи от квартиры рядом с дверью, а сосед подумал, что он что-то ворует.
- Суд за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
Отметим, своего обидчика мужчина простил и претензий не имел.
Улан-удэнец разбил голову пенсионеру, приняв его за вора
Происшествия, Фото:
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