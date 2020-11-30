Улан-удэнец разбил голову пенсионеру, приняв его за вора

Мужчина не собирался ничего воровать, а искал ключи



В конце сентября 2019 года 36-летний улан-удэнец находился дома, когда услышал в коридоре шум. Выйдя из квартиры, горожанин увидел пожилого мужчину, который что-то искал, стоя на коленях. Хозяин квартиры подумал, что это вор. Мужчина стал кричать, спрашивая, что этот человек тут делает.



Пенсионер, в свою очередь, огрызнулся. В ответ мужчина схватил его за грудки и с силой толкнул.



Позади была бетонная лестница, пенсионер упал и получил открытую черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом основания черепа. К счастью, своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь.



Как выяснилось позже, пострадавший пришёл к своему сыну и искал ключи от квартиры рядом с дверью, а сосед подумал, что он что-то ворует.



- Суд за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.



Отметим, своего обидчика мужчина простил и претензий не имел.

