На жителя Бурятии возбудили дело за слитые в Сеть фото девушки

Молодой человек опубликовал личные фотографии



Ранее судимый 23-летний житель города Северобайкальск стал фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он от имени своей знакомой создал в соцсети аккаунт и выставил на всеобщее обозрение 12 фотографий, представляющих её личную тайну.



Об этом деле сообщили на коллегии Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по итогам девяти месяцев работы.



- Отмечено, что в целом работа строилась с учётом поставленных руководством Следственного комитета России задач, направленных на увеличение количества оконченных уголовных дел и обеспечение качества предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.





