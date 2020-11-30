На жителя Бурятии возбудили дело за слитые в Сеть фото девушки

Молодой человек опубликовал личные фотографии
Ранее судимый 23-летний житель города Северобайкальск стал фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он от имени своей знакомой создал в соцсети аккаунт и выставил на всеобщее обозрение 12 фотографий, представляющих её личную тайну.
Об этом деле сообщили на коллегии Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по итогам девяти месяцев работы.
- Отмечено, что в целом работа строилась с учётом поставленных руководством Следственного комитета России задач, направленных на увеличение количества оконченных уголовных дел и обеспечение качества предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.
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Происшествия, Фото:
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