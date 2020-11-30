Злоумышленники могут в любой момент продать имущество человека, не дожидаясь выплаты долга
С начала 2020 года Банк России выявил в Бурятии пять нелегальных кредиторов. В их числе — компании, которые маскировались под ломбарды, а фактически работали как комиссионные магазины. Они незаконно выдавали людям займы под залог имущества, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
- Опасность таких нелегальных схем в том, что предмет залога фактически переходит в собственность нелегала. Злоумышленники могут в любой момент продать имущество человека, не дожидаясь выплаты долга. А если этого не удается, чёрные кредиторы применяют незаконные методы взыскания просрочки. Не связывайтесь с нелегальными участниками финансового рынка, сообщите о них в Банк России и правоохранительные органы, — пояснила управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.
В целом по стране в этом году Банк России выявил более тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них — 593 чёрных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилера и 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Причём последние чаще всего оказывали услуги онлайн, и жители Бурятии тоже рисковали быть втянутыми в их мошеннические схемы.
Проверить легальность финансовой компании можно на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн. Сообщение о финансовых нелегалах можно направить через специальный раздел на сайте регулятора «Анонимное информирование», через интернет-приемную или письменно в региональное подразделение Банка России.
В Бурятии чёрные кредиторы маскировались под ломбарды
Происшествия, Фото:
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