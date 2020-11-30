В Иркутске лихач во время погони устроил ДТП

На него составлено 11 протоколов



В пятницу в Иркутске около 23 часов на контрольно-пропускном пункте «Дальний» сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Ниссан». Водитель проигнорировал требование инспекторов и начал скрываться, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Через несколько минут лихач врезался в металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем. Экипажам ДПС удалось блокировать движение иномарки и задержать нарушителя.



Выяснилось, что управлял седаном 24-летний житель Иркутского района. От прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение молодой человек отказался.



- Расскажите, что случилось? - поинтересовался инспектор у задержанного водителя.

- Двигался. Ехал, остановили, - ответил молодой человек.

- ДТП не было?

- Нет.

- Откуда, куда ехали?

- Не моя машина, не я рулём.

- Вы за рулём не были?

- Не моя машина, не я рулём.

- Вы пассажир?

- Ну получается, что так.

- Откуда, куда не ехали?

- Не знаю, куда-то ехали.



В отношении нарушителя составили 11 административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медосвительствования, выезд на полосу встречного движения, повреждение дорожных сооружений, оставление места ДТП и др. Помимо этого, проводится проверка по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка документов». Выяснилось, что водительское удостоверение нарушителя не значится в базах Госавтоинспекции.





