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В Иркутске лихач во время погони устроил ДТП

Происшествия, 
На него составлено 11 протоколов

В пятницу в Иркутске около 23 часов на контрольно-пропускном пункте «Дальний» сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Ниссан». Водитель проигнорировал требование инспекторов и начал скрываться, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Через несколько минут лихач врезался в металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем. Экипажам ДПС удалось блокировать движение иномарки и задержать нарушителя.

Выяснилось, что управлял седаном 24-летний житель Иркутского района. От прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение молодой человек отказался.

- Расскажите, что случилось? - поинтересовался инспектор у задержанного водителя.
- Двигался. Ехал, остановили, - ответил молодой человек.
- ДТП не было?
- Нет.
- Откуда, куда ехали?
- Не моя машина, не я рулём.
- Вы за рулём не были?
- Не моя машина, не я рулём.
- Вы пассажир?
- Ну получается, что так.
- Откуда, куда не ехали?
- Не знаю, куда-то ехали.

В отношении нарушителя составили 11 административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медосвительствования, выезд на полосу встречного движения, повреждение дорожных сооружений, оставление места ДТП и др. Помимо этого, проводится проверка по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка документов». Выяснилось, что водительское удостоверение нарушителя не значится в базах Госавтоинспекции.


ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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