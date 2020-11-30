Подсудимый заявил, что раскаялся
В Бурятии суд вынес приговор жителю Тарбагатайского района, признав его виновным в незаконной рубке лесных насаждений.
В этого года мужчина выписал договор купли-продажи на заготовку дров. Мужчина знал, что заготовке подлежат только клейменые деревья.
Однако, в ходе проверки лесосеки лесники обнаружили срубленные неклейменные деревья. Выяснилось, что мужчина решил спилить сосны, не предназначенные для рубки, чтобы затем продать их.
Лесному фонду был нанесён ущерб более 57 тысячи рублей. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.
Бензопила конфискована, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии лесозаготовителя осудили за лишние деревья
Происшествия, Фото:
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