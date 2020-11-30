Молодой человек не выходит на связь больше года
Полицейские Бурятии разыскивают 30-летнего уроженца Амурской области Ивана Красикова, который с мая 2019 года не выходит на связь с родственниками. Заявление от них поступило в полицию Улан-Удэ 24 ноября текущего года, сообщает МВД по Бурятии.
Иван Красиков в столице Бурятии проходил военную службу, однако в апреле 2019 года был уволен по истечению срока контракта.
Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост около 177-180 см, волосы русые, стрижка короткая.
Особые приметы: родинка на щеке.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).
В Улан-Удэ пропал бывший контрактник
Происшествия, Фото:
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