В Улан-Удэ пропал бывший контрактник

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Молодой человек не выходит на связь больше года



Полицейские Бурятии разыскивают 30-летнего уроженца Амурской области Ивана Красикова, который с мая 2019 года не выходит на связь с родственниками. Заявление от них поступило в полицию Улан-Удэ 24 ноября текущего года, сообщает МВД по Бурятии.



Иван Красиков в столице Бурятии проходил военную службу, однако в апреле 2019 года был уволен по истечению срока контракта.



Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост около 177-180 см, волосы русые, стрижка короткая.



Особые приметы: родинка на щеке.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).







