Жена погибшего виновника ДТП хотела взыскать моральный вред
Житель Северобайкальска погиб в ДТП. Его супруга подала в суд иск с требованием компенсации морального вреда к компании, в которой трудится водитель, выживший в аварии.
Суд пришёл к выводу, что вины данного водителя в аварии нет. Автотехническая судебная экспертиза показала, что даже снизь этот мужчина скорость или полностью остановись, столкновение всё равно могло произойти.
- Установлена вина мужа истца. Он, двигаясь по встречной полосе дороги, не уступив дорогу, выехал на проезжую часть, в результате чего погиб на месте, - говорится в судебных материалах.
Северобайкальский городской суд отказал жене погибшего в компенсации морального вреда. Женщина пыталась обжаловать это в апелляционной инстанции, но и Верховный суд Бурятии оставил решение суда без изменения.
В Бурятии суд отказал жене погибшего водителя
Происшествия, Фото:
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