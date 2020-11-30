В Бурятии суд отказал жене погибшего водителя

Жена погибшего виновника ДТП хотела взыскать моральный вред



Житель Северобайкальска погиб в ДТП. Его супруга подала в суд иск с требованием компенсации морального вреда к компании, в которой трудится водитель, выживший в аварии.



Суд пришёл к выводу, что вины данного водителя в аварии нет. Автотехническая судебная экспертиза показала, что даже снизь этот мужчина скорость или полностью остановись, столкновение всё равно могло произойти.



- Установлена вина мужа истца. Он, двигаясь по встречной полосе дороги, не уступив дорогу, выехал на проезжую часть, в результате чего погиб на месте, - говорится в судебных материалах.



Северобайкальский городской суд отказал жене погибшего в компенсации морального вреда. Женщина пыталась обжаловать это в апелляционной инстанции, но и Верховный суд Бурятии оставил решение суда без изменения.





