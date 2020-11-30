Группа «чёрных лесорубов» в Иркутской области нанесла ущерб в 14 млн

Двое человек объявлены в федеральный розыск



В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы чёрных лесорубов. По версии следствия, нелегальные рубщики под видом лесозаготовительной деятельности валили деревья в Куйтунском и Зиминском районах, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Члены группы использовали различные методы конспирации. Они занимались заготовкой лесоматериалов только по ночам. Кроме того, за несколько километров от мест рубок выставлялся патруль, который предупреждал остальных о возможной опасности по радиосвязи.



В августе 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность группы. Предполагаемые организатор и трое участников были задержаны, ещё двое объявлены в федеральный розыск.



Полицейские изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, автомобиль, а также пиломатериалы хвойных пород.



Следователи установили обстоятельства шести незаконных рубок лесных насаждений в объёме около 900 кубических метров. Причинённый лесному фонду Российской Федерации ущерб превышает 14 миллионов рублей.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Зиминский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

