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Группа «чёрных лесорубов» в Иркутской области нанесла ущерб в 14 млн

Группа «чёрных лесорубов» в Иркутской области нанесла ущерб в 14 млн
Происшествия, 
Двое человек объявлены в федеральный розыск

В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы чёрных лесорубов. По версии следствия, нелегальные рубщики под видом лесозаготовительной деятельности валили деревья в Куйтунском и Зиминском районах, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Члены группы использовали различные методы конспирации. Они занимались заготовкой лесоматериалов только по ночам. Кроме того, за несколько километров от мест рубок выставлялся патруль, который предупреждал остальных о возможной опасности по радиосвязи.

В августе 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность группы. Предполагаемые организатор и трое участников были задержаны, ещё двое объявлены в федеральный розыск.

Полицейские изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, автомобиль, а также пиломатериалы хвойных пород.

Следователи установили обстоятельства шести незаконных рубок лесных насаждений в объёме около 900 кубических метров. Причинённый лесному фонду Российской Федерации ущерб превышает 14 миллионов рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Зиминский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
черные лесорубы
 
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