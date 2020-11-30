Горели летняя кухня и баня
Вчера, 29 ноября, в Бурятии произошло два пожара по причине перекала трубы дымохода. О пожарах рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В селе Новый Заган Мухоршибирского района загорелась летняя кухня, расположенная под одной крышей с баней. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара летняя кухня выгорела изнутри, повреждена стена снаружи, переход огня на баню пожарные не допустили.
Также в посёлке Таксимо Муйского района огонь повредил потолок и стену бани. Огонь пожарные потушили за девять минут.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 ноября в пригородном селе Поселье Иволгинского района произошёл пожар. Выгорели гараж с находящимся внутри автомобилем и баня.
В Бурятии произошли пожары из-за перекала трубы
Происшествия, Фото:
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