ДТП произошло в тёмное время суток
В воскресенье, 29 ноября, в Заиграевском районе Бурятии в автоаварии пострадали два человека.
Всё произошло в 21.30 часов. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», ехавший в направлении Заиграево, в километре от села Новая Брянь не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, а затем съехал в кювет.
- В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Накануне сотрудники ГИБДД выявили на дорогах республики 420 нарушений ПДД. В том числе задержаны 17 пьяных водителей, а также четыре человека за повторное управление в состоянии опьянения в течение года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 ноября в Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил девочку на самокате.
В Бурятии в ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия, Фото:
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