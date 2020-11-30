Пожар произошёл на улице Кемеровская
Накануне ночью, 29 ноября, на улице Кемеровская в Улан-Удэ загорелась баня. На момент прибытия пожарных баня горела изнутри, огонь перекидывался на крышу.
Огнём уничтожена кровля, строение выгорела изнутри на общей площади 16 квадратных метров, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 ноября в пригородном селе Поселье Иволгинского района произошёл пожар. Выгорели гараж с находящимся внутри автомобилем и баня.
В Улан-Удэ ночью произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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